Vers un séjour prolongé à Anderlecht ? "Je sais qu'obtenir le transfert dont je rêvais sera compliqué"

Killian Sardella doit prendre son mal en patience à l'infirmerie ces dernières semaines. Il reste ambitieux mais se montre réaliste pour le mercato estival.

Lorsqu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2028 l'été dernier, Killian Sardella savait que le plan était de partir de plus belle un an plus tard, pour rapporter une jolie somme à Anderlecht. Sauf qu'entretemps, les blessures en ont décidé autrement. Le latéral du Sporting avait joliment commencé la saison, mais deux pépins musculaires l'ont stoppé en plein élan, jusqu'à intégralement manquer les Playoffs.

Sardella a dû se faire une raison : “Il y a toujours des imprévus. Je m’étais dit après la saison passée que je devais confirmer avant de partir. J’étais sur de bonnes bases mais je me suis blessé. Et je reste avec plaisir une saison de plus. Je n’ai pas signé jusqu’en 2028 pour rien", explique-t-il à La Dernière Heure.

Pas le premier jeune de Neerpede à devoir revoir ses plans

Même si un mercato peut réserver des surprises, il sera donc probablement encore mauve la saison prochaine : “Je sais qu’obtenir le transfert dont je rêvais sera compliqué. On n’a pas encore parlé de la suite avec Olivier Renard mais j’entends que le club compte sur moi".

Un autre objectif est de réintégrer à terme le noyau des Diables Rouges. Celui qui avait été appelé lors du dernier rassemblement de l'ère Tedesco y croit : “C’est un objectif pour moi. J’ai été sélectionné en novembre 2024. Depuis lors, j’ai ce but en tête. J’ai peut-être plus de chances à Anderlecht qu’en partant dans l’inconnu".

"La dernière conférence de presse de Rudi Garcia ? Je n'ai pas regardé mais on m’a dit qu’il a parlé de moi. C’est positif de savoir que je suis dans sa ligne de mire. Je ne l’ai jamais eu au téléphone mais il m’avait présélectionné pour le rassemblement de mars. Je me suis blessé juste avant", conclut Sardella, qui a sans doute encore plus de raisons que ses coéquipiers d'attendre la saison prochaine avec impatience.