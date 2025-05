"Tellement intelligent" : un ancien entraineur d'Anderlecht "fortement impressionné" par un Brugeois

Au Club, plusieurs joueurs se sont bien mis en avant cette saison au terme d'une campagne riche que ce soit en Belgique, en coupe et en Ligue des Champions où les Blauw & Zwart on fait très bonne figure.

Alors qu'on est dans le sprint final pour le titre, l'avantage est bien-sûr pour l'Union SG qui a les meilleures cartes en main, car une victoire contre La Gantoise lui assurerait le titre. De son côté, Bruges doit espérer l'aide des Gantois et gagner contre l'Antwerp afin d'être champion.

Suiveur du championnat, Georges Leekens a surtout été impressionné par Ardon Jashari cette saison : "Je suis fortement impressionné, pourtant je n'étais déjà fou de ce joueur depuis son premier match contre le Standard", a-t-il partagé au Het Nieuwsblad.



Ce n'était certainement pas son meilleur match : "Il avait été mauvais, d'accord. Mais pourtant, tu voyais ses capacités. Ce Suisse me rappelle parfois Vandereycken. Un six très moderne. Tak, tak, tak, une superbe passe. Il ferme tous les espaces. Tellement intelligent, tellement de présence."



"Grâce à lui le Club joue avec des pistons. Jashari comble à merveille le vide derrière, et les arrières peuvent en profiter pour avancer et jouer vers l'avant. Contre l'Union, il a essayé de déstabiliser Vanhoutte plusieurs fois, mais il n'est pas tombé dans le piège", conclut l'ancien sélectionneur.

Passé également sur le banc de Bruges, Georges Leekens espère tout de même voir ses anciennes couleurs décrocher le titre, même si les chances sont minces, l'espoir subsiste.