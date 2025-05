🎥 Insolite : quand les supporters de l'Union et La Gantoise célèbrent ensemble un but encaissé par... Bruges

Ce n'est un secret pour personne que les supporters Gantois ne portent pas leur rival brugeois dans leurs cƓurs.

Après qu'Ivanović (11e) ait mis rapidement les Bruxellois aux commandes face à La Gantoise, Balikwisha (35e) ouvrait le score au Jan Breydel Stadion pour donner l'avantage à l'Antwerp contre Bruges.

Deux buts synonymes de titre virtuel pour l'Union, ce que les supporters n'ont pas manqué de célébrer au Parc Duden. Mais plus insolite : les Bruxellois on été rejoints par les supporters Buffalos, qui ont également célébré le but anversois.

Une scène assez inhabituelle dans un stade, même si on savait déjà que les supporters Buffalos ne souhaitent pas le titre à leur rival brugeois. Les supporters de Gand ont également acclamé, tout comme les supporters d'Union, l'ouverture du score des Bruxellois.

Entre-temps, Bruges a égalisé via Tzolis juste avant le repos, tout comme Guðjohnsen pour... La Gantoise.