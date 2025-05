Un buteur au nom bien connu pour délivrer Charleroi : "C'est de la famille lointaine"

Alexandre Stanic a marqué le but de la victoire en faveur de Charleroi ce samedi soir. Son nom rappellera peut-être des souvenirs aux supporters du Club de Bruges.

Pour ses premières minutes en équipe A avec Charleroi, Alexandre Stanic a fait fort en offrant la victoire à Charleroi d'une jolie retournée à la 88e minute. Le jeune attaquant a un nom de famille qui rappellera des souvenirs aux supporters du Club de Bruges.

En effet, Stanic est le lointain cousin d'un certain... Mario Stanic, ancien buteur du Club de Bruges mais aussi de Parme, du Benfica et de Chelsea. Des racines bosniennes, donc, pour l'attaquant carolo. "C'est de la famille lointaine", confirme-t-il via la RTBF.

"J'en ai vu des images via mon papa, c'était un super joueur. Mais j'ai encore un long chemin", estime Alexandre Stanic. "J'ai inscrit mon premier but mais il y a encore du travail. Et je vais travailler tous les jours pour montrer au coach qu’il peut me donner ma chance".

Cette saison, Stanic évoluait avec les U23 de l'Antwerp, avant de rejoindre Charleroi cet hiver. En tout, il a inscrit 5 buts en D1 ACFF et D1 VV pour les deux clubs. "J'ai eu des complications dans mes anciens clubs. Je n'ai pas eu un parcours facile mais le coach m'a donné ma chance et je l'ai saisie", se réjouit-il.

Alexandre Stanic a également été formé au RSC Anderlecht à ses débuts. Il est ensuite passé par Malines, Lokeren et a même rejoint Pise en U19 avant de revenir en Belgique.