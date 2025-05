Pourquoi le titre de l'Union pourrait tout chambouler en Belgique... et inquiéter Anderlecht et Genk

L'Union Saint-Gilloise fonce vers le titre et tout le paysage de la Pro League pourrait s'en trouver bouleversé.

L’Union Saint-Gilloise est à nonante minutes du titre et en cas de victoire, ça fera pas que des heureux. Les effets du sacre pourraient bien se faire sentir partout en Pro League. Ludo Vandewalle, journaliste au Nieuwsblad, a analysé l’impact potentiel de cette montée en puissance sur les autres clubs du pays.

"Un titre pour l’Union et l’avenir s’annonce plus prometteur que jamais", explique Vandewalle. "De nouvelles portes vont s’ouvrir." Cela signifie des sponsors plus ambitieux, un rayonnement européen et surtout une place bien plus enviable sur le marché des transferts. L’Union deviendrait alors un acteur à part entière dans le haut du tableau belge.

L’accès à la Ligue des champions joue un rôle clé. "Le club deviendrait financièrement solide." Cette stabilité pourrait lui permettre de garder ses talents, d’investir intelligemment et de rivaliser avec les poids lourds.

Selon Vandewalle, le Club de Bruges reste aujourd’hui le plus serein. Genk pourrait commencer à s’inquiéter. Quant à Anderlecht, La Gantoise ou encore l’Antwerp, ils risquent de voir d’un très mauvais œil l’Union s’installer durablement tout en haut.

Pour les supporters de l’Union, ce titre serait une récompense méritée. Mais pour les autres clubs historiques, il sonne comme un avertissement.