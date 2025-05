OFFICIEL : Will Still pose ses valises en Angleterre, un choix guidé par sa vie privée

Will Still s'est engagé avec Southampton après une saison à Lens. Un choix autant personnel que professionnel.

Will Still avait prévenu qu’il allait prendre une décision difficile. Une semaine après son annonce de départ, on connaît enfin la suite. Le jeune coach belge de 32 ans a choisi une nouvelle direction.

Sa femme vit en Angleterre et fait face à des soucis de santé. Still parlait d’allers-retours permanents entre la France et l’Angleterre. Un rythme devenu épuisant, pour lui comme pour elle.

Ce dimanche, Southampton a officialisé son arrivée. Le club anglais, relégué en Championship, a trouvé son nouveau coach. Still a signé pour trois saisons.

Southampton vise un retour en Premier League. Le profil de Still colle bien : jeune, passionné et bon communiquant. Même s’il n’est resté qu’un an à Lens, il a laissé une vraie empreinte.

Will Still quitte la Ligue 1, mais pas sans raisons. Il met le cœur devant le CV et c’est rare dans ce métier.