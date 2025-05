Partir ou rester ? L'avenir incertain d'un talent du Club de Bruges fait réagir en Suisse

Ardon Jashari sort d'une belle saison avec le Club de Bruges. Courtisé par le PSG, il est au cœur des débats en Suisse.

Le nom d'Ardon Jashari circule déjà dans plusieurs clubs européens, dont le PSG. Dans l’émission Heimspil, deux anciens internationaux suisses, Mladen Petric et Alexander Frei ont clairement tempéré l’emballement. Pour eux, ce n’est pas le moment de partir.

"Il s’est parfaitement intégré à Bruges, c’est un leader, il a fait une saison énorme", a souligné Petric. "S’il signe à Paris et qu’il se retrouve sur le banc, il perdrait beaucoup."

Frei pose une autre question. "Quelles responsabilités peut-il encore assumer ? Il faut demander à Jashari s'il se sent bien à Bruges. A-t-il une chance de remporter le brassard de capitaine, par exemple ? Dans ce cas, rester un an ou deux de plus pourrait être le bon choix." explique-t-il.

Jashari sort d’une belle saison, 4 buts et 6 passes décisives avec une vraie influence dans le jeu brugeois. Beaucoup voient en lui un futur patron. Le PSG fait rêver, mais à quel prix ?

Rester pour s’imposer encore plus ? Ou partir au risque de disparaître dans la masse ? Pour Petric et Frei, pas de doute.