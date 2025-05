Annoncé comme une star en Pro League, il quitte Courtrai sans jamais avoir explosé

Dylan Mbayo évoluera la saison prochaine sous les couleurs du PEC Zwolle. L'attaquant belge, prêté par Courtrai, a été transféré définitivement.

Dylan Mbayo était autrefois considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération en Belgique. Formé à Lokeren, il s’est rapidement révélé avant de rejoindre La Gantoise, où il a montré qu’il avait le potentiel pour s’imposer en Pro League.

Mais il n’a jamais vraiment confirmé les attentes. Après un passage mitigé à Courtrai et un prêt à Dordrecht, il a eu une nouvelle chance à Zwolle.

Et cette fois, il l’a saisie à deux mains. Pour sa première saison en Eredivisie, Mbayo a inscrit quatre buts et délivré huit passes décisives en 35 matchs. En novembre, il a même été élu Joueur du Mois en Eredivisie. Sa vitesse, sa technique et son envie de bien faire ont rapidement fait de lui l’un des chouchous du public.

"Je suis très heureux de mon contrat avec le PEC Zwolle", a déclaré Mbayo. "Après un an en prêt, je fais désormais pleinement partie du club, même si je m’y suis senti chez moi dès le premier jour. Mes coéquipiers, le staff et surtout les supporters m’ont donné énormément de plaisir et d’envie de jouer." L’attaquant s’est aussi tourné vers l’avenir : "Après les vacances, on repart à fond."

Zwolle a connu une saison en dents de scie, mais a su s’éloigner de la zone rouge en deuxième partie de championnat. Avec une dixième place et 41 points, le club peut se réjouir de sa remontée en Eredivisie.