Officiel : Noah Mbamba signe au Bayer Leverkusen

Le Club de Bruges perd un de ses jeunes les plus prometteurs.

Le départ de Noah Mbamba à Leverkusen ne faisait plus aucun doute, restait encore à savoir s'il quittait le Club de Bruges dès cet hiver où s'il attendait le mercato estival pour partir en fin de contrat. C'est la première option qui a été choisie : le club allemand a officialisé l'arrivée du milieu de terrain de 18 ans jusqu'en 2028. Si le transfert n'est pas gratuit, il ne rapporte que 100 000 euros aux Brugeois.

Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer Leverkusen, déclare : "Noah Mbamba est l'un des grands talents à son poste, il a une excellente technique, il est grand et rapide. S'il continue à se développer à ce niveau, il pourra à l'avenir jouer un rôle important dans notre équipe grâce à sa classe". Pour le principal intéressé, ce transfert représente "un pas vers un championnat de haut niveau que j'ai toujours observé depuis la Belgique. J'aime le football de club allemand et le Bayer est connu pour offrir aux jeunes joueurs les meilleures possibilités d'atteindre le plus haut niveau footballistique. Je me réjouis beaucoup des années à venir ici, au bord du Rhin".

Noah Mbamba quitte donc son club formateur avec deux titres de Champion de Belgique mais seulement 7 titularisations toutes compétitions confondues avec les Blauw en Zwart.