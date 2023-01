Pas d'euphorie du côté de La Gantoise : "C'est la réalité des choses"

La Gantoise a pris la mesure de Courtrai (2-1) et se rapproche ainsi du top 4. Les Buffalos ne sont plus qu'à un point du Club de Bruges.

"Nous savions que nous devions prendre les trois points aujourd'hui", a déclaré Sven Kums après la victoire contre Courtrai. "Nous avons fait du bon travail au classement, mais l'essentiel est de poursuivre sur notre lancée."

Pas d'euphorie

Pour Hein Vanhaezebrouck, hors de question de se reposer sur ses lauriers. "Nous ne devons pas être euphoriques. Nous avons perdu de manière méritoire à l'Antwerp et nous avons perdu de manière plus que méritoire à l'Union. Ce n'est pas une métamorphose, mais notre niveau n'est pas bon. C'est la réalité des choses, même si nous sommes qu'à un point du Club de Bruges et de la quatrième place."