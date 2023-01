Arbnor Muja éclate enfin à l'Antwerp : "La pause de la Coupe du Monde m'a fait du bien"

Arbnor Muja a marqué son premier but en championnat avec L'Anvers contre Ostende. Le Kosovar trouve peu à peu ses marques depuis son arrivée du FC Drita l'été dernier.

Muja a connu des débuts difficiles à l'Antwerp, mais il a une explication à cela. "Je suis arrivé à Anvers avec une blessure aux ischio-jambiers et cela a traîné pendant longtemps", a-t-il déclaré à Gazet Van Antwerpen. "Quand je suis enfin revenu, je n'étais pas au mieux de ma forme et je ne débordais pas de confiance en moi".

Heureusement pour le Great Old, la Coupe du monde au Qatar lui aura été bénéfique. "La pause de la Coupe du monde et le camp d'entraînement à Dubaï m'ont fait du bien. J'ai pu bien me préparer et maintenant je me sens beaucoup mieux. Ce but est la meilleure chose pour le retour de la confiance, même si je pense que je peux encore faire un peu mieux", a conclu Muja.

Dimanche, l'Antwerp recevra le Standard. On peut supposer que Muja sera de nouveau dans le onze de départ, car l'entraîneur Mark van Bommel a déjà indiqué qu'il ne récupérait aucun joueur blessé pour ce match.