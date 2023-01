Dante Vanzeir a-t-il déjà joué son dernier match avec l'Union ? "On parle beaucoup de sa situation"

L'attaquant de 24 ans pourrait rejoindre les New York Red Bulls, en MLS.

Auteur de dix buts en Jupiler Pro League depuis le début de la saison, Dante Vanzeir n'est pas encore certain d'aller au bout de cet exercice 2022-2023 avec l'Union. L'attaquant de 24 ans, convoité par les New York Red Bulls, pourrait laisser Gustaf Nilsson accompagner Victor Boniface sur la ligne offensive Saint-Gilloise. "Je parle beaucoup avec lui, comme je l'ai fait avec Casper Nielsen il y a quelques mois. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui et pour le club. Ce qui est certain, c'est que Dante est très professionnel dans sa démarche" a commenté Karel Geraerts en conférence de presse.

Sorti sur blessure mercredi, Dante Vanzeir ne sera pas présent pour la réception d'OHL, ce samedi. Présent au club depuis 2020, le natidf de Beringen a-t-il déjà joué son dernier match avec l'Union ? Peut-être.