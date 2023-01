Gare à celui qui rate la marche : les prochaines semaines seront déjà décisives en bas de classement

Tandis que certains caracolent en haut de classement, d'autres doivent renverser la vapeur pour espérer rester dans la course.

La 22e journée de Pro League démarre ce vendredi. Plus de la moitié de la phase classique est déjà jouée, et certaines formations en bas de classement doivent à tout prix s'accrocher. Pas encore question d'être condamné, on sait que tout est possible en football. Mais plutôt de grappiller des points coûte que coûte, sous peine de se mettre davantage en danger ou de carrément s'enfoncer.

Bien que la situation de clubs comme Charleroi ou Anderlecht (quelle époque) est préoccupante, le championnat peut se diviser en un dernier tableau, ceux dont le maintien est, raisonnablement, un objectif. 13e, Malines est dans une situation sportive assez inconfortable. Véritablement en fin de cycle, le Malinwa a vécu plusieurs changements d'entraîneurs et ne parvient pas à retrouver ses coups d'éclat de la saison dernière. Ce week-end, le KV en affontera un autre : celui de Courtrai.

Les Kerels, 14e, qui vivent une petite renaissance avec trois victoires sur leurs quatre derniers matchs, ne pointent qu'à un point de Malines et ont une occasion en or de continuer leur marche en avant. Un suspens bien entendu diminué par le fait que Malines devrait gagner sur tapis vert après les évènements à Charleroi. La semaine prochaine, les hommes de Bernd Storck rencontrent Ostende (17e, 17 points). Le résultat de ce match pourrait changer beaucoup de choses en bas de classement. Les Kustboys restent sur 5 défaites de suite. Un seul objectif pour les hommes de Thalhammer : renouer avec la victoire, au risque d'encore s'enfoncer.

Un petit point derrière les Kerels, on retrouve Eupen. Malgré l'arrivée d'Edward Still, les choses restent très compliquées au Kehrweg. Dominés par OHL, les Pandas ont montré de la ressource en fin de match et ont evité une troisième défaite de rang (1-1). Ce vendredi, c'est le leader incontesté, Genk, qui se dresse devant les Eupenois. Pour Edward Still, plus question de calculer : "Nous donnerons tout contre Genk", avait-il lancé après le nul à Den Dreef.

16e et premier des trois relégables, Zulte-Waregem reste en grand danger. Les récentes arrivées de Vormer et Bruls ainsi que les récents bons résultats permettent de croire qu'enfin, le vent tourne. Il faudra donc confirmer et poursuivre sur cette lancée salvatrice contre Westerlo, avant de se frotter au Club de Bruges. Pas une mince affaire, mais qui pourrait souder les hommes de Mbaye Leye en cas de nouvelles issues positives.

Derrière Ostende, Seraing ferme la marche avec 15 points - soit deux de moins que les Côtiers. Les Métallos n'ont plus qu'un seul objectif, malheureusement prévisible dès les premiers matchs de la saison : tenir le coup, le plus longtemps possible. Opposé ce dimanche à un RSC Anderlecht en grand besoin de points, les joueurs de Jean-Sébastien Legros peuvent aller forcer un résultat, avant de se frotter au monstre genkois. La victoire contre Ostende puis le nul dans le derby de Liège face au Standard a dû donner de l'espoir. Il en faudra, encore et encore.