Un ancien indésirable de Neerpede en passe de rejoindre... Arsenal !

Voilà un nouveau coup où le Sporting d'Anderlecht a clairement manqué de flair. En 2016, Jakub Kiwior rejoint Neerpede et y reste pendant trois saisons. Jugé insuffisant, il est laissé au club slovaque du FK Zeleziarne Podbrezova contre... 10.000€. Quelques années plus tard, le défenseur central désormais âgé de 22 ans a disputé la totalité de la Coupe du Monde avec la Pologne. En 4 rencontres, le gaucher n'a quitté le jeu qu'à une seule reprise : en 1/8es de finale, contre la France, à la 87e minute.

Cette très bonne Coupe du Monde a valu au joueur de la Spezia un intérêt conséquent de l'étranger. Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Jakub Kiwior serait d'ailleurs en passe de rejoindre... Arsenal, le leader du championnat d'Angleterre. Les différents documents sont en cours de signature avec la formation italienne, qui percevra plus de 20M€ pour son jeune défenseur. Le RSCA est passé à côté d'un joli coup.

Arsenal have completed the signing of Jakub Kiwior, here we go! Contracts are being signed with Spezia, fee in excess of €20m with add-ons. 🚨⚪️🔴 #AFC



Understand Kiwior has agreed personal terms on five year deal — medical will be completed in the next 48 hours.



It’s done. pic.twitter.com/pHnAZP4gce