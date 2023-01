Ronny Deila évoque le mercato et les dossiers Amallah et Raskin : "Ce serait bien de trouver rapidement une solution"

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier, mais il est plus que calme pour le moment en bord de Meuse. Aucune arrivée, aucun départ.

Ce vendredi en conférence de presse, Ronny Deila a évoqué le mercato rouche. "Nous verrons ce qu’il se passe. Je n'aime pas recruter pour recruter. Si je ne suis pas persuadé qu’un joueur extérieur peut nous apporter un plus immédiatement, un peu comme Filip Zinckernagel, alors je préfère ne rien faire. Je préfère développer nos talents que de faire venir en prêt un jeune joueur et faire ainsi le job d'un autre club. Je sais que Fergal Harkin et la cellule de scouting travaillent jour et nuit pour nous apporter un plus. On verra en fin de mercato si cela peut se décanter", a confié le technicien norvégien.

Le matricule 16 a besoin d'argent pour recruter et régler les dossiers Amallah et Raskin permettraient aux Rouches d'avoir plus de ressources financières. "Nous verrons ce qu'il se passe. Vont-ils partir cet hiver ou cet été ? Nous ne savons pas ce qu'il va se passer, mais ce serait bien pour toutes les parties que nous trouvions rapidement une solution. Ne pas jouer pendant six mois n'est pas une bonne chose pour eux et puis, ce n'est pas agréable de conserver des joueurs qui ne veulent plus rester ici. Et puis, ça nous coûte beaucoup d'argent", a souligné l'ancien coach du Celtic.

Une solution semble se dessiner pour Nicolas Raskin. Le milieu de terrain pourrait rebondir chez les Rangers. Selon la presse écossaise, il existe déjà un accord personnel entre le club et le joueur et il ne reste plus qu'à attendre que les Rangers soumettent une offre officielle au Standard.

Cet après-midi, l'entraîneur des Rangers, Michael Beale, a encore fait l'éloge du Diablotin en conférence de presse. "Un très bon joueur. Je me souviens de lui lors de notre match contre le Standard (en 2020 en Europa League ). Nous sommes intéressés, mais nous ne sommes pas les seuls."