Alex Czerniatynski préface Antwerp-Standard : "On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les Rouches"

Choc au programme ce dimanche après-midi (13h30) avec la rencontre opposant l'Antwerp et le Standard de Liège lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

"L'Antwerp reste sur une victoire à Ostende et le Standard s'est imposé contre Malines. Les deux équipes ont fait le plein de confiance avant ce choc, et c'est de bon augure pour assister à un top match", nous confie Alex Czerniatynski. "Le Great Old a de grosses ambitions avec le titre voire la deuxième place, sans oublier la Coupe, et il ne peut plus se permettre de perdre des points à la maison. Le matricule 1 monte en puissance et est dans une spirale positive. Concernant le Standard, on ne sait jamais à quoi s'attendre. La saison dernière, il étaient venus s'imposer à Anvers alors qu'ils étaient dans le dur. Il manque encore de la constance et de la régularité en bord de Meuse pour de nouveau tutoyer les sommets. Depuis leur humiliation en Coupe au Bosuil (4-0), ils restent sur une série de quatre matchs sans défaite. Ce qui est plutôt bien, mais ce déplacement au Bosuil contre un cador sera un bon test pour les Liégeois", a souligné l'ancien Diable Rouge.

Le matricule 16 doit encore progresser. "Quand tu t'appelles le Standard, tu dois avoir des joueurs chevronnés qui n'ont pas peur des critiques et qui sont des patrons sur le terrain. On voit évidemment leurs qualités à certains moments contre Bruges par exemple, mais on attend d'eux qu'ils jouent de la sorte chaque semaine. Il manque aussi un gros finisseur en bord de Meuse. Ils se créent des occasions, mais ils ont du mal à les mettre au fond. Si le club liégeois était un boxeur, il gagnerait aux points...", a conclu l'ancien joueur de l'Antwerp et du Standard.