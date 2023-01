Davy Roef bientôt sous les ordres de Will Still?

Héros du sacre en Coupe de Belgique l'an dernier, Davy Roef n'est plus qu'un second couteau à Gand cette saison et il espère partir cet hiver.

En détournant deux tirs au but en finale contre Anderlecht, Davy Roef avait permis à La Gantoise de soulever sa quatrième Coupe de Belgique, au Stade Roi Baudouin, le 1er mai dernier. Mais neuf mois plus tard, c'est Paul Nardi qui s'est installé entre les perches gantoises et le natif de Rumst a retrouvé le banc des remplaçants. Une situation qui ne convient pas au gardien de 28 ans. Davy Roef espère quitter la Gantoise cet hiver et il pourrait rebondir en rejoignant Will Still au Stade de Reims. Selon les informations du Nieuwsblad, il est en tout cas allé jusque Reims ce mardi pour discuter d'un éventuel transfert.