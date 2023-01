Moisés Caicedo (ex-Beerschot) répond à l'intérêt d'un cador de Premier League

Le milieu de terrain équatorien est convoité par les plus grands clubs anglais.

Véritable révélation depuis son retour en prêt du Beerschot, Moisés Caicedo (21 ans) a vu l'Angleterre découvrir ses qualités au milieu de terrain, et surtout les plus grandes écuries aligner des immenses sommes sur son profil. Cela a notamment été le cas de Liverpool, qui aurait offert 70 millions d'euros selon la presse locale.

Une offre refusée par Brighton, qui doit désormais faire face aux désirs de Chelsea, toujours avides de réaliser d'onéreux transferts. Les Blues, qui se sont fait recaler après une première approche chiffrée à 64 millions d'euros, seraient prêts à revenir à la charge en augmentant leur prix d'environ 10 millions.

Dans une interview de Caicedo publiée sur le site de Brighton, on voit l'Equatorien assurer ne pas déjà se voir du côté de Londres. "Je me concentre sur Brighton", commence-t-il. "Je suis ici, je joue tous les jours. Les choses de l’extérieur ne me dérangent pas, et cela ne m’enlève pas cette concentration parce que je me concentre uniquement sur ici."

"Vous entendez des rumeurs ici et là, mais j’essaie seulement de me concentrer sur le club où je suis maintenant, le club qui m’a ouvert les portes pour jouer chaque semaine", conlut Caicedo. Une manière sans doute de rassurer les fans de Brighton mais aussi de faire grimper davantage la cote du joueur...