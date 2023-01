OFFICIEL : Julien Duranville fait ses adieux au Sporting d'Anderlecht !

Anderlecht se sépare de l'un de ses prodiges : le jeune Julien Duranville, qui avait fait sensation pour ses débuts professionnels, quitte le club.

L'officialisation était attendue, la voici : Julien Duranville (16 ans) devient l'un des teenagers les plus chers de l'histoire et rejoint le Borussia Dortmund pour un montant estimé aux alentours des 10 millions d'euros, bonus compris. Le Sporting d'Anderlecht annonce le départ du virevoltant ailier, qui avait fait sensation pour ses débuts professionnels, avec un premier but face à OHL lors d'un week-end qui l'avait également vu faire trembler les filets en Challenger Pro League avec les Futures.

Depuis octobre dernier, Duranville souffrait d'une déchirure musculaire qui le tenait éloigné des terrains, et son retour était postposé afin de ne prendre aucun risque. Le RSCA a tenté de convaincre son joueur de rester, mais Julien Duranville et son entourage ont fait le choix d'un départ à l'étranger - qui rapportera au passage un montant bienvenu au club. "Nous sommes d’abord naturellement tristes de perdre un talent tel que Julien Duranville. Notre ambition n'a pas changé : permettre à nos joueurs talentueux de percer en équipe première et de donner à nos fans le plaisir de les voir en action. Mais c'est ici la meilleure solution pour le joueur et le club, étant donné les circonstances spécifiques concernant Julien", explique Jesper Fredberg dans le communiqué du RSC Anderlecht.