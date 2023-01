Degryse a vu plus de chance que d'habileté au Club de Bruges : "Ils devront s'améliorer de 30 % pour passer le mois de février"

Le Club de Bruges a enfin pu renouer avec la victoire, mais le succès contre Zulte Waregem ne s'est pas fait sans mal non plus. L'Essevee aurait pu même revendiqué un point. Marc Degryse constate qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour passer le difficile mois de février.

"Le Club gagne en fait avec un peu de chance ou d'opportunisme. Zulte Waregem méritait un point, mais à cause des circonstances ou de la malchance, comme cette tête de Vossen sur le poteau, ils ne l'ont pas obtenu. Je ne pouvais pas voir que ce Zulte Waregem est 16ème - avec Vormer ajouté, il y a assez de qualité pour ne pas descendre", a déclaré Degryse à Het Laatste Nieuws.

Collectivement, il manque encore quelque chose aux Gazelles. "Pour l'instant, le Club se repose trop sur les flashs. Vanaken marque parfois un but, mais nous n'avons pas vu le meilleur Vanaken. Lang est en pleine progression, mais a encore beaucoup de marge. Bruges ne respire pas la forme comme le prouve ce contre mal joué en fin de match par Skov Olsen avec Sowah et Lang à côté de lui. Une équipe en pleine forme termine cliniquement et fait 1-3, mais le Club ne joue pas comme un club de haut niveau en ce moment."

Il va falloir que ça s'améliore bientôt. "Le week-end prochain à l'Antwerp, puis à domicile contre l'Union et Benfica, suivi du derby et de La Gantoise..... Bruges devra s'améliorer de 30% pour bien passer ce mois."