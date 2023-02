Jelle Vossen : "Nous sommes passés tout près du but à plusieurs reprises"

Malines a pris l'ascendant à Zulte Waregem, 1-2, en match aller des demi-finales de la Coupe de Belgique. L'Essevee a mené via Fadera (2e) mais le KaVé est parvenu à s'imposer grâce à Storm (25e) et Mrabti (50e).

"Quand je vois les joueurs et les supporters de Malines en train de faire la fête, j'ai l'impression que la demi-finale se jouera encore sur un match", a immédiatement lâché Jelle Vossen à l'issue de la rencontre. "Nous allons là-bas pour rectifier le tir et si nous pouvons apporter la même chose qu'aujourd'hui, nous avons certainement encore une chance. Dans la surface, le ballon n'est pas toujours bien tombé, nous sommes passés tout près à plusieurs reprises. C'est la seule chose que nous pouvons nous reprocher."

"Cependant, les chances étaient vraiment là pour obtenir un bon résultat ici. Si une équipe pouvait prétendre à la victoire, c'était nous", a déclaré Vossen sans aucun doute. "Il y avait beaucoup de mouvement dans notre jeu et nous avons été capables de mettre une très forte pression, surtout dans cette première période. Peut-être que nous sommes descendus un peu trop bas après notre but. Ils pouvaient alors compter sur les éclairs de génie de Storm, ils devraient être très heureux qu'il soit là."

En fin de compte, quelques détails ont décidé de l'aller mais Jelle Vossen a déjà en tête de prendre sa revanche au retour. "Nous avons vraiment bien joué et avons manqué de chance et d'efficacité. Comme ces dernières semaines, nous avons été capables de mettre beaucoup de caractère dans notre jeu. Notre objectif était-il trop précoce ? Oh bien, si nous gagnons 4-0, personne ne parle de ça. Nous voulions continuer à jouer le même jeu après ce 1-0 mais certains gars ont un peu trop reculé, c'est vrai. Mais c'est surtout dans le rectangle adverse que nous n'avons pas été à 100 %."