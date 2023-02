Daniel Munoz, pas encore la tête à un transfert : "Je me concentre exclusivement sur Genk"

Le Colombien réalise une très belle saison au KRC Genk.

La force du Racing Genk, leader autoritaire de Pro League, c'est aussi ses latéraux. Si à gauche Gerardo Arteaga fait le boulot, à droite Daniel Munoz sait aussi se montrer décisif. Le Colombien a déjà marqué 6 buts et 7 assists cette saison, de quoi attirer le regard de grandes écuries européennes ?

Pour Munoz, le plus important est sa mission actuelle au sein de la formation genkoise, comme il l'a expliqué dans les colonnes d'Het Belang van Limburg. "Je ne vis que dans le présent. Bien sûr, je sais que Genk est un club qui fait progresser les joueurs et leur permet d'accéder aux meilleures compétitions européennes. Je ne vais pas nier que j'aspire aussi à un tel transfert un jour. Mais jusqu'à nouvel ordre, je me concentre exclusivement sur Genk. C'est le meilleur moyen de réaliser ce rêve."

"Un championnat préféré ? La Premier League, même si cela peut aussi être un autre championnat de haut niveau. Un club préféré ? Je n'en ai pas. Nous verrons ce qui se présente à moi", a continué Munoz.