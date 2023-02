L'Inter Milan punit son capitaine après son transfert avorté au PSG

Milan Skriniar a failli partir de l'Inter cet hiver. Et ça, son coach Simone Inzaghi ne l'oublie pas.

Cet hiver, Milan Skriniar (27 ans) était proche du PSG. Le Slovaque avait même un accord avec le club de la capitale française. Finalement, le transfert n'a pas eu lieu.

Un épisode qu'a pris en compte Simone Inzaghi, le coach de l'Inter Milan, dans sa décision de retirer le brassard de capitaine à Skriniar. "À cause de ce qui s'est passé, Skriniar ne sera plus le capitaine, mais cela a été discuté tranquillement avec le club et le garçon", a déclaré l'Italien en conférence de presse.

Ce n'est pas pour autant qu'Inzaghi ne va plus compter sur Skriniar, rouage essentiel de la défense milanaise. "C'est un gars formidable, il travaille très bien tous les jours. Il sera probablement titulaire" ce dimanche pour le très attendu Derby de la Madonnina face à l'AC Milan.