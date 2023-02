Nicolas Raskin espère être repris prochainement chez les Diables Rouges

L'ancien joueur du Standard souhaite utiliser les Rangers comme tremplin pour l'équipe nationale.

Nicolas Raskin sera-t-il parmi les prochains noms appelés à rejoindre les Diables Rouges à partir de mars prochain ? Personne n'a la réponse à l'heure actuelle mais l'intéressé fera tout pour y arriver.

En conférence de presse ce vendredi avec son nouveau club, l'ancien joueur du Standard a expliqué qu'il voulait profiter de l'arrivée du nouveau sélectionneur pour se mettre en avant.

"Les choses vont changer avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur. Peut-être que la nouvelle génération va apporter de nombreux joueurs à l’équipe nationale", a-t-il confié.

Et d'ajouter que rejoindre un plus grand club était obligatoire pour avoir l'espoir d'être repris : "Je suis sûr que les Rangers vont me permettre de franchir cette étape. Nous jouerons en coupe d’Europe la saison et je pense que cela devrait m’aider."