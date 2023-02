Voici notre équipe-type de la 24ème journée de D1A

Quels joueurs ont-ils attiré notre attention dans cette palpitante 23e journée de Pro League ?

Gardien de but

Entre les perches, on retrouve Bart Verbruggen. Le portier d'Anderlecht a enregistré une clean sheet à Ostende, sa quatrième en sept rencontres.

Défenseurs

Jesper Daland continue de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat et a de nouveau été très bon contre le Standard de Liège samedi dernier.

Noë Dussenne n'a finalement pas quitté les Rouches cet hiver, une bonne chose pour le matricule 16 puisque le capitaine est une valeur sûre à son poste. Il l'a démontré à nouveau au Cercle.

Au poste de back gauche, on opte pour Morgan Poaty qui a ouvert la marque contre OHL ce week-end. L'international congolais a été généreux dans ses efforts et ses courses tant défensives qu'offensives. À droite, on choisit Bart Nieuwkoop, auteur d'un assist et d'une très bonne prestation.



Médians

Au sein de l'entrejeu, place à l'inoxydable Christophe Lepoint. À 38 ans, le capitaine de Seraing continue d'impressionner et d'être décisif. Il a inscrit le but de la victoire contre OHL. À ses côtés, il y a Adem Zorgane. L'international algérien a planté un doublé contre Malines et a été le grand ordonnateur de la métamorphose carolo.

Sur le flanc droit, on place Nikola Storm. Le Belge retrouve ses sensations au fil des semaines et a doublement été décisif ce week-end contre Charleroi avec un but et un assist. À gauche, il y a Joseph Paintsil. Auteur d'un but contre La Gantoise, l'international ghanéen a de nouveau été performant avec Genk.

Attaquants

Devant, on opte pour le duo unioniste, Yorbe Vertessen (2 assists) et Victor Boniface (1 but).

