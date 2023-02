Le Borussia Dortmund se fait peur mais se qualifie en Coupe d'Allemagne

Les coéquipiers de Thomas Meunier ont renversé une situation bien mal embarquée.

On joue en Coupe de France ce mercredi, mais aussi en Coupe d'Allemagne. Le Borussia Dortmund se rendaient dans les installations de Bochum pour tenter de continuer son parcours dans cette compétition.

Ce sont les visiteurs qui marquent les premiers dans cette rencontre, via Emre Can juste avant la pause (45', 0-1). Après la pause, les locaux égalisent sur penalty, via Stöger (1-1). Mais le bon vieux serviteur du club qu'est Marco Reus donne la victoire et la qualification à son équipe (70', 1-2).