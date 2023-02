Naples sort les griffes pour Victor Osimhen : "Il n'est pas à vendre"

A 24 ans, Victor Osimhen semble inarrêtable. L'attaquant nigérian empile les buts et symbolise le Napoli "new-gen" qui roule sur la Serie A.

Comme toujours lié aux plus grands clubs de la planète, Osimhen a récemment été cité du côté de Manchester United, qui n'hésiterait pas à mettre 118 millions d'euros sur le Nigérian.

Mais, visiblement, Naples ne serait pas chaud voir partir le fer de lance de son attaque. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le bouillonnant président du Napoli, Aurelio De Laurentiis à Sportbild. "Victor n'est pas à vendre. Nos joueurs sont demandés, mais je n'ai pas besoin de vendre qui que ce soit. Nous n'avons pas de dettes."

Voilà qui est dit.

