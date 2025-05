Un autre grand club européen veut devancer le Napoli pour signer Kevin De Bruyne !

Si le Napoli est devenu la destination la plus probable, un autre club italien tente le tout pour le tout pour recruter Kevin De Bruyne, en fin de contrat à Manchester City.

La séquence a été particulièrement émouvante. Ce mardi soir, Kevin De Bruyne a fait ses adieux à l'Etihad Stadium de Manchester City, après dix magnifiques années au club.

Après la déception de la finale de la FA Cup perdue face à Crystal Palace, le Diable Rouge a disputé 70 minutes lors de la victoire des Skyblues contre Bournemouth, avant d’être célébré pour son incroyable parcours à City, devant les 50 000 supporters encore présents dans le stade.

En fin de contrat dans quelques semaines, Kevin De Bruyne pourrait encore disputer une dernière rencontre avec Manchester City : la dernière journée de Premier League, lors de laquelle les hommes de Pep Guardiola se rendront à Fulham. Il est, en effet, très peu probable qu'il dispute la Coupe du monde des clubs après la trêve internationale, même si celle-ci se déroulera avant la fin de son contrat, le 30 juin.

La Juventus veut jouer un sale coup au Napoli !

Concernant son avenir, les rumeurs circulent depuis un certain temps déjà. Si la MLS et l’Arabie saoudite ont d’abord été évoquées, la destination la plus probable du milieu offensif de 33 ans semble être Naples, qui s’active depuis plusieurs semaines pour le recruter.

Mais un sérieux concurrent s’est récemment invité dans les discussions. Selon les informations de Fabrizio Romano, Matteo Moretto et du Het Laatste Nieuws, la Juventus aurait pris contact avec les représentants de De Bruyne dans l’optique d’un transfert.

Toutefois, les mêmes sources indiquent que la Vieille Dame pourrait avoir du mal à satisfaire les exigences salariales du futur ex-joueur de Manchester City. Bien que ce dernier soit prêt à revoir ses prétentions à la baisse pour rejoindre l’Italie, il privilégiera malgré tout l’offre la plus avantageuse. Par ailleurs, Naples semble mieux armé pour jouer les premiers rôles à long terme et conserve une longueur d’avance dans ce dossier, même si la Juve compte bien tenter sa chance jusqu’au bout.