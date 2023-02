🎥 Noa Lang devait-il faire mieux ? "Ca doit être but..."

Le tournant du match ? Cela aurait pu ĂȘtre cette Ă©norme occasion de Noa Lang, Ă un peu plus de 20 minutes de la fin du match. Le NĂ©erlandais a loupĂ© son face-Ă -face avec Anthony Moris.

Bruges et l'Union se sont séparés sur un 1-1 assez logique, mais les deux équipes peuvent également nourrir des regrets. "Tu n'es jamais content avec un point chez toi, mais nous avons eu des occasions, eux aussi. Nous avons eu nos moments. Mais dans la période que nous traversons, face à un tel adversaire, il faut être efficace", résumait Mats Rits. "Une occasion comme celle que Noa se crée en seconde période, il n'y a pas le choix, ça doit être dedans dans ce genre de match".

Lang se demandera en effet encore longtemps comment sa pichenette a pu manquer le cadre. Anthony Moris est bien sorti et sauve l'Union sur cette phase, mais le n°10 brugeois aurait pu et dû faire mieux et faire 2-1.