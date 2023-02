Jérémy Taravel : "C'est un beau challenge pour ma première expérience"

Alors qu'il devait rejoindre les U23 du Sporting d'Anderlecht en Challenger Pro League l'été dernier, le Français avait annoncé la fin de sa carrière le 4 août. Il entame désormais un nouveau chapitre.

Jeune retraité, Jérémy Taravel devient le T2 de Virton où il assistera José Jeunechamps. "Je suis en contact avec le club depuis déjà plusieurs semaines puisque je discutais avec le secrétaire général Bernard Bolly le directeur sportif Daniel Striani. Ils étaient déjà intéressés par ma venue le changement de coach. Quand José est arrivé, ça s'est fait directement. On se connaît depuis des années et je l'ai au Cercle et à Mouscron. Il connaît ma mentalité, il sait que je suis un grand bosseur et il est au courant que cela fait plus de cinq ans que je m'intéresse au métier de coach. Puis, je n'arrive pas en territoire inconnu. Je connais Virton et ce qu'il représente dans la région. Et je connais les situations compliquées, j'ai déjà vécu ça au Cercle et à Mouscron. C'est un beau challenge pour ma première expérience. Jouer le maintien, c'est dur physiquement et mentalement. Quand la fin est heureuse, tu es doublement fier", nous confie l'ancien défenseur de La Gantoise et du Dinamo Zagreb.

Le club gaumais est lanterne rouge de D1B. "On arrive pour une mission sauvetage et on bosse déjà beaucoup. On doit tout réorganiser et voir avec les anciens du staff ce que l'on garde ou pas. Puis, on doit transmettre nos principes de jeu sans bourrer le crâne des joueurs avec trop d'informations d'un coup avant le match capital de ce week-end. Il y a de la qualité dans ce groupe et il y règne une bonne ambiance. Il a tous les ingrédients pour se maintenir. Il faut redonner confiance aux joueurs et redynamiser l'équipe. Ils ont besoin de fraîcheur et de reprendre du plaisir sur le terrain. On espère que tout va prendre rapidement", explique le Français âgé de 35 ans.