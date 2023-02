Le Milan AC lorgne du côté du PSG

Il faut dire que le joueur ne s'impose pas au Parc des Princes.

Insatisfait par sa situation au Paris Saint-Germain, Renato Sanches est de retour sur les tablettes de l’AC Milan.

« Je reviens d’une blessure, je sais que c’est un peu compliqué et un peu frustrant parce que c’est difficile de bien jouer quand on revient d’une blessure. Mais je me sens bien, il faut juste jouer un peu plus. » L’entraîneur choisit la formation. Je ne suis pas content, c’est normal que je veuille jouer plus de temps en temps. Mais je respecte la décision de l’entraîneur et je suis ici pour tout donner«, a récemment lancé Renato Sanches.

Des propos qui ont attisé la flamme en Lombardie. Déjà prêt à s’attacher ses services l’été dernier, l’AC Milan avait finalement été devancé par le Paris Saint-Germain. Pour autant, les Rossoneri n’ont jamais tiré une croix définitive sur le recrutement du Portugais de 25 ans dont le profil plaît particulièrement. Ainsi, d’après les informations publiées par Fichajes.net, l’AC Milan suivrait attentivement sa situation au sein du club de la capitale.