Aleksandar Radovanovic sort du silence : "Courtrai ne m'a pas laissé rejoindre Zulte ou Ostende cet hiver"

Le défenseur central serbe a complètement disparu des radars depuis l'arrivée de Bernd Storck au stade des Éperons d'or et cela ne devrait pas changer.

Aleksandar Radovanovic (29 ans) fait partie du noyau B de Courtrai depuis presque trois mois. Il n'était pas revenu à temps après la trêve internationale de la Coupe du monde. Un comportement inacceptable pour Bernd Storck. "Je n'ai jamais parlé au nouvel entraîneur", a déclaré Radovanovic auprès de Het Nieuwsblad. "Pourquoi ne m'a-t-il pas encore parlé ? Je pense que c'est dommage. Peut-être qu'il n'a pas le droit de me parler. Son arrivée était pourtant nécessaire pour le club. Il a changé certaines choses qui seront bénéfiques pour le club."

Au mercato d'hiver, Radovanovic a reçu plusieurs offres, mais le défenseur n'est pas parti. "J'avais une bonne offre de Zulte Waregem, mais le KV Courtrai ne voulait pas que je parte chez son grand rival. Mais pourquoi Timothy Derijck a-t-il été autorisé à partir pour l'Essevee l'hiver dernier ? Si je suis persona non grata ici, il vaut mieux que j'aille dans un endroit où je peux jouer. Je leur ai même suggéré de ne pas jouer le derby. Le KV Ostende a également fait une belle offre, mais pour la même raison, je n'ai pas été autorisé à les rejoindre non plus. J'ai également refusé une offre du club russe de Khimki. Je n'avais pas envie de partir en Russie pendant cinq mois et de devoir ensuite revenir en Belgique. Je respecte absolument les décisions du club, les choix de l'entraîneur, mais lorsque des offres sont rejetées pour un joueur dont le club n'a de toute façon pas besoin et qui est dans l'équipe B, cela met en péril ma carrière."

"J'aime nos supporters. Cependant, maintenant, je reçois souvent des reproches de leur part. Par exemple, que je suis un clown parce que je ne veux plus jouer pour ce club et ainsi de suite. Ils ne savent rien de la situation dans laquelle je suis et de la façon dont le KVK me traite", a conclu Radovanovic qui pourrait rejoindre bientôt la MLS et le Columbus Crew.