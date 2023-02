🎥 Le gardien de Courtrai Vandenberghe jubile à Sclessin et remercie les supporters : "J'espère un stade plein contre Anderlecht !"

Soirée brillante et rêvée pour le KVK Courtrai à Sclessin. Pour le gardien de but Tom Vandenberghe, trois points et une clean sheet enregistrés.

Non seulement son équipe a enregistré dimanche soir une victoire vitale avec trois points de plus au compteur dans la lutte contre la relégation, mais elle l'a fait en gardant le zéro. Pas étonnant que l'équipe des médias sociaux du KV Courtrai ait poussé Vandenberghe à passer un message après le coup de sifflet final. "Victoire fantastique aujourd'hui", lance Vandenberghe. "Merci aux supporters qui ont voyagé avec nous pour leur soutien. Nous avons maintenant deux matchs importants à venir et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien", conclut le portier des Kerels en faisant référence aux duels contre Anderlecht (19/02) et Zulte Waregem (24/02). 🗣️ Clean Sheet Tom



🎫 Tickets voor KVK-RSCA via https://t.co/yWz4MsrBAH#STAKVK 🔴⚪️ pic.twitter.com/xp8oJWVgIU — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 12, 2023 "J'espère que nous jouerons dans un stade comble ! Nous aurons besoin de vous les gars." Vandenberghe a conclu la vidéo en levant le pouce : c'est en effet une très belle fin de week-end pour le KVK.