Optimisme de mise au KVO malgré les difficultés qui s'annoncent : "Il y a encore 30 points en jeu"

Les Côtiers sont dans la tempête et se battent pour leur survie dans l'élite.

Le KVO croisera Zulte Waregem, un match qu'il ne peut absolument pas se permettre de perdre au risque de voir Essevee prendre le large au classement.

Après cela, Ostende aura un programme très chargé avec des rencontres face à Charleroi, Genk et Bruges. L'opération sauvetage, sur le plan sportif, s'annonce donc très difficile même si l'optimisme reste de mise : "Il nous reste encore dix matches, où il y a donc encore 30 points en jeu", a confié le président Franck Dierckens à De Krant van West-Vlaanderen.

"Je ne parlerais donc pas de dernière chance mais les matches qui nous attendent seront beaucoup plus difficiles sur papier, et nous avons encore des points à prendre. Nous devons désormais traduire notre bonne volonté en bons résultats sur le terrain. Nous ne parlons pas encore de deuxième division car cela signifierait déjà jeter l'éponge. Et nous ne le ferons pas", rassure ce dernier.

Côté bureau, le club a déclaré qu'il n'était pas au bord de la faillite : "Nous tenons à préciser qu'il n'y a pas de risque imminent de faillite du KV Ostende. Il n'y a pas non plus de risque à long terme, car les propriétaires restent déterminés à soutenir et à stabiliser le club et à obtenir une licence professionnelle pour la saison 2023/24", précise encore Dierckens.