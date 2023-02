Anderlecht après le Standard, pour le KVK? "On sait qu'on peut le faire!"

Tombeurs du Standard dimanche, à Sclessin, les Kerels défieront les Mauves, dimanche après-midi et ils sont impatients d'en découdre.

C'est en tout cas avec une certaine impatience que Joao Silva préface ce match sur les réseaux sociaux du KVK. "C'est un gros match. On va jouer à la maison, devant nos supporters, sur notre terrain. On a déjà montré qu'on était capable de faire mal à n'importe quelle équipe de ce championnat. On devra être à notre meilleur niveau pour les battre, mais on sait qu'on peut le faire. Et on va essayer de le faire", insiste-t-il.

Le défenseur central s'attend toutefois à une rencontre compliquée face à des Bruxellois relancés en championnat. "Ce sera une rencontre difficile, avec beaucoup de duels. Anderlecht une équipe avec beaucoup de qualités, de très bons joueurs. Ils vont essayer de jouer vite et nous, on devra essayer de les en empêcher. Nous aussi, on a des qualités et on devra le montrer sur le terrain."