Guillaume Hubert veut sauver Ostende après des mois sur le banc de touche : "Tout est encore possible"

Le KVO n'est pas en grande forme, mais croit encore au salut. Guillaume Hubert partage également cette conviction.

Guillaume Hubert était sur le banc ces derniers mois. Après tout, Ostende avait fait venir Phillips et il devait bien avoir sa chance à un moment ou à un autre. "Après ce 1-6 contre l'Union, j'ai été sorti des buts par Yves (Vanderhaeghe, ndlr), alors que je faisais une bonne saison. Ai-je eu une explication ? Oui, mais je n'étais pas entièrement d'accord", a expliqué Hubert au Het Nieuwsblad.

"Soit : j'ai toujours respecté la décision. Je ne suis pas non plus une personne qui exige ensuite une conversation avec l'entraîneur. Cela ne vous aide pas beaucoup de toute façon. Depuis que j'ai perdu ma place de titulaire, j'ai toujours continué à travailler dur. Faire de son mieux à l'entraînement et être là quand l'entraîneur a besoin de toi : c'est tout ce que tu peux faire", argumente le portier âgé de 29 ans.

Comme au Cercle

Contre Zulte Waregem, Thalhammer a de nouveau fait appel à lui. Il est donc possible qu'Hubert doive également jouer lors des prochains matchs, qui décideront de la relégation ou du maintien. "Tout est encore possible. Avec le Cercle Bruges, nous avons déjà repris un déficit de neuf points à dix journées de la fin et avons ainsi évité la relégation."

Même si vous préférez évidemment ne pas vous retrouver dans une telle situation. "Vous n'allez pas m'entendre dire que retourner six points de retard est un jeu d'enfant. Mais si on n'y croit pas, on peut rester à la maison. Les choses peuvent tourner si vite en football. N'oubliez pas que nous jouons encore à Eupen, entre autres choses."