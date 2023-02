L'incroyable série de Will Still avec le Stade de Reims

L'entraîneur belge continue de réaliser une belle saison avec Reims en Ligue 1.

Les images de Will Still après avoir obtenu un partage de dernière minute face au PSG avaient fait le tour du monde et les regards s'étaient tournés vers celui qui réalise une belle saison avec Reims.

L'entraîneur belge a partagé face à l'OGC Nice ce samedi et continue d'impressionner en signant une statistique incroyable : Reims compte 14 matchs sans défaite en championnat cette saison.

Depuis son arrivée à Reims, Still n'a toujours pas signé la moindre défaite : six victoires pour huit partages et Reims est 10e au classement.