La statistique presque incompréhensible de Pep Guardiola et Manchester City à Leipzig

Manchester City, qui était privé de John Stones, Aymeric Laporte et Kevin De Bruyne a partagé l'enjeu ce mercredi soir sur la pelouse de Leipzig en 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Malgré l'ouverture du score de Mahrez, un corner mal géré par Ederson et conclut par Josko Gvardiol a remis définitivement les deux équipes à égalité à vingt minutes du terme.

Certes les champions d'Angleterre ont mené au score pendant une bonne partie de la rencontre mais on ne peut pas dire que Manchester City réalisait son meilleur match de la saison. Pep Guardiola a pourtant décidé de ne réaliser... aucun changement pendant cette rencontre. C'es la première fois depuis Manchester United contre la Juventus en octobre 2018 qu'une équipe ne fait pas de changement pendant un match de Ligue des Champions.

0 - Manchester City didn't make a substitute in tonight's 1-1 draw with RB Leipzig, becoming the first team to make no subs in a Champions League game since Manchester United in October 2018 against Juventus. Persistence. pic.twitter.com/LpurTpPQYK