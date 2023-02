Une Bataille des Flandres pas comme les autres

Club de Bruges-La Gantoise, c'est et ce sera toujours la 'Bataille des Flandres'. Et cette fois, il s'agit également d'une (surprenante) bataille pour la quatrième place et les Playoffs 1.

Qui aurait pu se douter, en début de saison, que le Club de Bruges et La Gantoise se livreraient un duel direct pour la quatrième place ? Des chiffres dramatiques En outre, les deux équipes se portent tout simplement très mal. Le Club de Bruges a à peine fait 9 sur 24 sous la houlette de son nouvel entraîneur Scott Parker et a même dû se contenter d'un point dans le derby brugeois contre le Cercle le week-end dernier. Les chiffres de Gand ne sont pas bons non plus, surtout dans les matches de haut niveau. Contre des équipes actuellement dans le top 4, ils ont à peine pris 3 sur 18. "Nous devons de toute urgence prendre des points, même contre les grandes équipes", a déclaré Laurent Depoitre. "Nous voulons vraiment atteindre le top 4 et nous devons alors gagner des matches". © photonews Hein Vanhaezebrouck voit également les choses de cette façon. "Nous nous accrochons toujours. Il y a eu un jour de match où nous étions dans le top 4, sinon nous étions toujours très proche." Et au Club de Bruges ? Mats Rits est clair : "Ne pas terminer parmi les quatre premiers n'est vraiment pas une option. Nous nous le devons à nous-mêmes."