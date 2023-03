Le nouveau coach de Southampton...tacle Roméo Lavia !

Drôle de façon pour Ruben Selles, le nouvel entraîneur des Saints de Southampton, d'encourager Roméo Lavia. Le Portugais a affirmé ne pas encore être sous le charme du jeune belge.

Ruben Selles est devenu le nouvel entraîneur de Southampton le 24 février dernier. Le Portugais a du pain sur la planche : les Saints sont lanterne rouge de Premier League, à 4 points de Leeds United, premier non-relégable. La réception de Leicester City, qui lutte également pour s'éloigner de la zone rouge, est très importante.

Côté belge, on suit Southampton avec attention pour une raison : Roméo Lavia (19 ans). Le milieu de terrain réalise une première saison "chez les grands" qui dépasse les attentes, pourtant élevées, placées en lui dès son plus jeune âge. Si les Saints veulent se maintenir, il faudra certainement un grand Lavia ; s'ils descendent, le jeune prodige ne les accompagnera probablement pas. Mais Ruben Selles n'est pas encore totalement convaincu par l'ancien de Manchester City.

"Je dirais qu'il ne m'a pas encore impressionné. Je crois qu'il a plus de football à offrir, et j'attends de lui qu'il m'en offre plus", lâche le coach de Southampton en conférence de presse, dans des propos relayés par Hampshire Live. "Son football n'est pas encore au point. Il doit prendre ses responsabilités et progresser". On imagine que cette déclaration a pour but de piquer l'égo de Roméo Lavia. Espérons pour Selles et les Saints que ça marche !