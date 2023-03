Le Beerschot est de retour dans la course au titre

Baeten permet au Beerschot de s'imposer dans un derby d'Anvers animé. Les Rats profitent de la défaite du RWDM à Beveren pour revenir à 7 points de la tête et relancer la course au titre.

Mission réussie pour le Beerschot qui avait pour mission de redonner davantage de suspens dans la course au titre en profitant de la défaite du RWDM à Beveren pour revenir à 7 longueurs de la première place. Dans un derby d'Anvers animé sur la pelouse du Lierse Kempenzonen, les Rats se sont imposés sur le plus petit écart, 0-1.

Après l'exclusion directe de Vekemans en fin de première période pour les locaux (44e), c'est Thibo Baeten qui a inscrit le seul et unique but de la partie peu avant l'heure de jeu (57e). Le Beerschot relance donc la course au titre et se joint à Beveren pour rappeler au RWDM que rien n'est encore joué. Le Lierse reste accroché à sa 5e place.

Classement T P G P P B = Forme 1. RWDM 2 49 1 0 1 4-3 1 G P 2. SK Beveren 2 46 1 0 1 2-4 -2 P G 3. Club Brugge NXT 2 42 2 0 0 5-1 4 G G 4. Beerschot 2 42 1 1 0 1-0 1 P G 5. Lierse Kempenzonen 2 36 0 0 2 1-4 -3 P P 6. RSCA Futures 2 35 0 1 1 1-2 -1 P P