Jean-Sébastien Legros fait passer un message à ses joueurs avant la dernière ligne droite : "Footballeur, c'est un métier"

Ce samedi soir (20h45), le RFC Seraing recevra l'Antwerp lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Sébastien Legros doit toujours se passer des services de Tshibuabua, qui purge sa dernière journée de suspension, et de Galjé, Bernier et Trémoulet indisponibles jusqu'à la fin de la saison. Néanmoins, le T1 des Métallos peut compter sur le retour de Sylla. "Il s'est entraîné cette semaine et devrait être disponible pour le match de ce week-end", confie l'ancien coach de Dison.

"Impossible de transformer un agneau en loup"

Lanterne rouge de D1A avec 19 points au compteur, Seraing va devoir tout donner lors de la dernière ligne droite. "C'est le moment d'être moins gentil et naïf, on joue tous notre avenir : le club, le staff et les joueurs. J'espère que tous mes joueurs en sont bien conscients. Ils ont la chance de jouer en D1A et de lancer ou relancer leur carrière ici au Pairay. Je pense qu'ils ont compris le message, mais il m'est impossible de transformer un agneau en loup. Si on occupe la dernière place, c'est parce qu'il y a un problème de qualité aussi. Et je pense à l'hygiène sportive, à savoir se soigner et savoir vivre comme un pro. Sur le terrain, il y a beaucoup de qualité et d'énergie positive. Mais en dehors, certains continuent d'apprendre encore... Footballeur, c'est un métier. Certains doivent passer un cap concernant leurs propres exigences et être plus consciencieux", a lâché l'ancien joueur du RFC Liège.

Il reste six journées aux Métallos pour se sauver et terminer à la 15ème place occupée par Eupen (26 points). Place à l'Antwerp lors de la 29ème journée de JPL. "On rencontre un candidat au titre qui possède des joueurs de qualité à chaque ligne. Une équipe complète et puissante avec un très grand finisseur. On devra batailler et créer la surprise", a conclu Legros.