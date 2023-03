🎥 L'entraîneur du Fortuna Sittard devient complètement incontrôlable devant la déroute de son équipe face à Twente

Julio Vel√°zquez n'a pas support√© de voir son √©quipe prendre l'eau face au FC Twente. L'entra√ģneur du Fortuna Sittard a compl√®tement perdu son sang froid en bord terrain.

Prendre trois buts en dix minutes irriterait bon nombre d'entraîneur. C'est ce qu'a vécu Julio Velázquez avec le Fortuna Sittard entre la 67e et la 77e alors que son équipe se montrait jusque là solide face au FC Twente. L'entraîneur a alors laissé éclater toute sa frustration et son environnement immédiat en a pris pour son grade : coups de poing à son dug out, cônes balancés, caméra détruite, de quoi faire passer sa rage.

Après la rencontre, l'entraîneur a expliqué ce qui l'avait mis dans cet état : "Il y a des règles : le ballon doit être immobile pour tirer un coup franc, mais ce n'était pas le cas. Je ne comprends pas cela. Comment ce but a-t-il pu être accordé ? Le match est entré dans une phase de folie" s'insurge-t-il, faisant référence au but d'ouverture.