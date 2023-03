Un défi compliqué attend Essevee mais Mbaye Leye y croit

A six journées de la fin du championnat, Essevee veut tenter de redresser la barre face à La Gantoise.

Zulte Waregem reçoit La Gantoise, un match important que les hommes de Mbaye Leye devront bien gérer pour prendre des points.

Selon le coach, le match de coupe d'Europe des Buffalos jeudi n'aura aucune incidence sur la partie du jour : "La Gantoise a l'habitude de jouer des matches européens. Je suis persuadé qu'ils seront au rendez-vous", confiait le Sénégalais sur le site du club.

Mbaye Leye est conscient que le match ne sera pas facile, mais il y croit : "Quand on peut laisser des joueurs comme Depoitre et Odjidja sur le banc, on sait que La Gantoise a une équipe qui regorge de qualités. A nous de faire quelque chose d'exceptionnel dimanche, comme Ostende a su faire contre Bruges le week-end dernier. Tout est possible en football."

A six journées de la fin du championnat, l'entraîneur sait que le temps presse : "Si nous ne prenons pas de points, nous devrons constamment compter sur les autres équipes. Ce n'est pas notre intention. Nous devons compter sur nous-mêmes et nous donner à fond, non pas à 100, mais à 200 %", conclut Leye.