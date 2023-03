Ce que va changer l'arrivée de Domenico Tedesco pour Jacky Mathijssen et les Espoirs

Jacky Mathijssen n'a pas l'intention de changer son fusil d'épaule: il continuera à se conformer aux demandes du sélectionneur comme il le faisait avec Roberto Martinez.

Comment l'arrivée de Domenico Tedesco va impacter le travail de Jacky Mathijssen avec les U21? "Cela dépendra de lui", répond le sélectionneur des Diablotins dans un entretien accordé à Sporza.

"S'il veut que mon équipe évolue dans le même système que la sienne, je m'adatperai. Et s'il veut plus de flexibilité, je m'adapterai aussi. C'est à lui de me dire ce qu'il souhaite et je ferai en fonction", précise Jacky Mathijssen.

L'Euro 2023 dans le viseur

Dans tout juste 100 jours, les Diablotins participeront à l'Euro U21 en Roumanie et en Géorgie. Et Jacky Mathijssen sait qu'il pourrait aussi devoir laisser certains de ses joueurs participer aux rencontres de l'équipe A.

"Mais je suis le premier à vouloir que les jeunes se montrent avec l'équipe A et ça ne changera pas. Même si cela veut dire que l'un ou l'autre manquera le tournoi", insiste-t-il. "Évidemment, j'espère avoir l'équipe la plus complète possible à ma disposition, mais si des joueurs ont l'occasion de jouer au niveau supérieur, ça ne me pose pas de problème."