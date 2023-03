Kevin De Bruyne cynique : "Je suis vieux maintenant"

Kevin De Bruyne a encore dû se contenter d'une montée au jeu ce week-end avec Manchester City. Le Diable Rouge connaît-il un coup de mou ?

La question peut paraître insensée : Kevin De Bruyne compte 18 assists en 34 rencontres toutes compétitions confondues avec Manchester City cette saison. Pourtant, pour la première fois, il a intégré la rotation de Pep Guardiola cette saison. Ce week-end, il était encore réserviste.

Voilà 4 matchs que KDB n'a plus marqué ou donné d'assists en championnat. "Les gens ont des attentes différentes par rapport à moi, c'est comme ça, c'est tout", reconnaît-il via le Manchester Evening News. "On attend de moi que je marque ou donne un assist à chaque match. Je crois que j'ai plutôt bien joué. Bien sûr, il y a peut-être moins de buts ou de passes décisives mais je ne pense pas moins créer".

On connaît De Bruyne, depuis le temps : les critiques ne l'affectent pas vraiment. "Je ne fais pas trop attention à tout ça (...) Vous connaissez les statistiques, j'ai délivré le plus d'assists et créé le plus d'occasions en championnat en jouant moins depuis 4-5 matchs. J'en attends plus de moi-même que vous le ferez jamais", affirme-t-il.

Quant à son rôle de remplaçant occasionnel, il l'accepte. "Je suis un vieux dans ce sport, je le sais. Bien sûr, vous voulez jouer un maximum mais si je joue 10 minutes, j'essaie de faire de mon mieux pendant ces 10 minutes".