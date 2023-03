Buteur contre la Spezia, Romelu Lukaku a rejoint un cercle prestigieux et très fermé

L'attaquant des Diables n'a pas pu éviter la nouvelle perte de points de son équipe dans la course à la C1. Buteur, il a cependant rejoint un cercle très fermé.

Blessé pendant quasiment 20 rencontres, Romelu Lukaku a inscrit son 3e but de la saison en Série A ce week-end, malgré la défaite de l'Inter Milan sur la pelouse de la Spezia. Ce but a malgré tout une certaine importance pour le joueur de 29 ans, puisqu'il s'agissait de son 50e dans le championnat italien.

Fort de ses passages à Everton, Manchester United, Chelsea et West Bromwich, Big' Rom a disputé 278 matchs dans le championnat anglais et y a inscrit 121 buts. Il y a quelques jours, il a donc rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant inscrit 50 buts dans les championnats italiens et anglais. Il est le 4e à réaliser cette performance, après Gianfranco Zola, Edin Dzeko et Cristiano Ronaldo.