Nouvelles rassurantes à Ostende concernant un défenseur, sorti sur blessure face à Eupen

Le KV Ostende a donné ce mardi des nouvelles concernant l'état de santé de Mateo Barac (28 ans).

"La blessure aux ischio-jambiers de Mateo Barac, contractée à Eupen, ne semble pas trop grave", a communiqué le KVO sur Twitter.

"La situation sera vérifiée au jour le jour", continue le court communiqué. Le défenseur international croate (1 sélection), titulaire depuis la mi-février, est encore incertain pour la rencontre à Westerlo (samedi 18 mars, 18h15).

Ostende est en position de premier relégable, à 3 points de Courtrai.

🏥De hamstringblessure die Mateo Barac opliep in Eupen lijkt al bij al nog mee te vallen.

De situatie wordt dag per dag bekeken, het is afwachten of de verdediger speelklaar raakt voor Westerlo. 🤞 pic.twitter.com/ybFHlFBHKp