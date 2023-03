Ronny Deila avant Standard-Zulte Waregem : "Impossible de prédire comment ils vont jouer"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège recevra Zulte Waregem lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League.

La défaite au Club de Bruges semble avoir été digérée en bord de Meuse. "Une défaite frustrante car nous avions des opportunités et que nos défenseurs centraux et notre gardien n'ont pas été mis en difficulté au final. Mais nous n'étions pas à notre meilleur niveau, et il faut l'être pour battre le Club. Il faut avancer et réitérer la performance effectuée contre Westerlo", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le T1 des Rouches pourra compter sur l'ensemble de ses troupes pour la réception de Zulte Waregem ce week-end. Les Flandriens ont changé d'entraîneur ce mercredi matin, Mbaye Leye a pris la porte et c'est Frederik D'Hollander qui reprend les rênes de l'équipe. "Le seul point négatif dans pareille situation, c'est que c'est impossible de prédire comment l’adversaire va jouer même s’il ne peut pas non plus tout changer d’un coup. Cela peut provoquer un électrochoc dans leurs rangs et leur donner un boost d'énergie, mais nous sommes concentrés sur notre équipe et notre jeu de toute façon. Zulte possède des joueurs de qualité avec de la vitesse et de la puissance. Nous devons être prêts pour samedi", a expliqué le technicien norvégien.