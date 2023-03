La sélection des Diablotins avant l'Euro, avec une première

Les U21 de la Belgique joueront prochainement deux matchs amicaux en marge des rencontres de l'Euro. Jacky Mathijssen a alors dévoilé sa liste pour ces deux matchs à l'extérieur, face à la République Tchèque (24 mars) et le Japon (27 mars).

On y retrouve plusieurs joueurs cités chez les Diables : Maxime De Cuyper, Maarten Vandevoordt, Maxime De Cuyper, Koni De Winter, Eliot Matazo, Nicolas Raskin, Johan Bakayoko, Yari Verschaeren...

En outre, c'est la première sélection chez les U21 pour Kyan Vaesen, qui se révèle cette saison avec Westerlo (5 buts et 1 assist).

Les Diablotins débuteront l'Euro en Roumanie et en Géorgie le 21 juin prochain, par une rencontre face aux Pays-Bas.

📝 We’re taking the next step in our #U21EURO preparation. pic.twitter.com/sClnJWoiri